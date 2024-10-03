В Комлесхозе Подмосковья рассказали о профилактике лесных пожаров в 2024 году

В комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали о профилактике лесных пожаров за 9 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» предусматривает проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях, недопущение выжиганий сухой растительности и сохранение лесов.

«Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой, проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья! В этом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 196 пожаров. И основная их часть произошла уже в сентябре из-за засушливой ветреной погоды. Причина большинства возгораний — человеческий фактор», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Соблюдение простейших правил пожарной безопасности позволяет минимизировать значительное количество лесных пожаров. Профилактическая работа с населением в рамках кампании рассчитана на то, чтобы привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и просто отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к землям лесного фонда.

Во время проведения кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения к природе.

По итогам девяти месяцев нынешнего года в Подмосковье проведено:

892 открытых урока со школьниками,

почти 49 000 разъясняющих бесед и лекций с жителями,

распространено свыше 170 000 листовок, буклетов, брошюр,

установлено около 482 информационных аншлага, противопожарных стендов и билбордов.

И хотя не за горами снег, нужно помнить простые правила пожарной безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.