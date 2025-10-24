В Комлесхозе Подмосковья обсудили вопросы погашения задолженности за использование лесов

В Московской области под руководством председателя регионального комитета лесного хозяйства Алексея Ларькина 23 октября состоялось заседание межведомственной комиссии по снижению задолженности по платежам за использование лесов. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В мероприятии приняли участие представители региональных управлений Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, сотрудники профильных отделов Комитета и ГАУ МО «Мособллес», а также арендаторы лесных участков, допустившие нарушения сроков внесения арендной платы.

Участники заседания обсудили вопросы погашения арендаторами задолженности, а также актуальные аспекты взаимодействия Мособлкомлеса с заинтересованными ведомствами Москвы и Московской области по взысканию недоимки в бюджетную систему Российской Федерации.

Пользователям лесных участков напомнили требования законодательства о порядке, условиях, сроках исполнения обязательств, а также об ответственности за их нарушение.

В случае нарушения условий договора к арендаторам-должникам будут применены санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе прекращение права пользования лесными ресурсами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.