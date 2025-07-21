В Коломне завершили строительство овощехранилища на 2 тыс тонн продукции

В городском округе Коломна завершено строительство овощехранилища мощностью в 2000 тонн. Аграрное предприятие «Сергиевское» получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это уже третье современное, отвечающее всем требованиям овощехранилище в «Сергиевском». Ранее в этом году предприятие ввело в эксплуатацию еще два овощехранилища.

«Исполняя поручение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, мы завершили проект по строительству трех овощехранилищ суммарной емкостью более 8000 тонн. Инвестиции в строительство составили 90 млн рублей», — рассказали на предприятии «Сергиевское».

Предприятие «Сергиевское» создано на базе одноименного совхоза, чья история началась почти сто лет назад — в 1930 году. Здесь выращивают овощи, а также пшеницу и другие сельскохозяйственные культуры, производят рассаду овощных культур и декоративных растений. В прошлом сезоне аграрии «Сергиевского» собрали более 8000 тонн картофеля, став лидерами округа по урожайности этой культуры, более 7700 тонн овощей и 1850 тонн зерновых.

«В Подмосковье действуют меры господдержки при реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ: существуют федеральная и региональная программы, по которым аграриям компенсируют часть затрат. Новое овощехранилище в „Сергиевском“ — это важный вклад в продовольственную безопасность региона», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.

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