В Коломне ветераны СВО осваивают спорт для адаптации

Ветераны специальной военной операции в Коломне проходят адаптацию к мирной жизни через занятия спортом. 16 марта они посетили конькобежный центр «Коломна», где познакомились с возможностями для тренировок и реабилитации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию для ветеранов провели директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа Вячеслав Криволапчук. Гостям показали спортивную инфраструктуру, в том числе объекты, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Конькобежный центр — это не только лед. Это мощная база для восстановительной медицины и социальной адаптации. У нас есть тренажерный зал, залы для единоборств и игровых видов спорта, бассейн, а также тир, где ветераны смогут тренироваться сами и обучать молодежь. Мы уже имеем успешный опыт работы с паралимпийцами и готовы масштабировать его на участников СВО», — рассказал Сергей Орлов.

Отдельно участникам встречи представили возможности Центра тестирования ГТО. Сергей Орлов отметил, что Подмосковье участвует в эксперименте по разработке тестов ГТО по управлению БПЛА, что открывает дополнительные перспективы для профессиональной ориентации ветеранов.

«Здесь сосредоточены все площадки в одной локации. Наша задача — определить наиболее востребованные направления и дооборудовать их, чтобы центр стал местом притяжения для ребят», — подчеркнул Вячеслав Криволапчук.

По словам руководителя коломенского отделения ассоциации ветеранов СВО Алексея Каратеева, в организации состоят почти 80 человек, и спорт остается одним из самых эффективных способов реабилитации. В августе в Коломне впервые пройдет областной инклюзивный фестиваль «Кубок мужества», где ветераны будут соревноваться в семи дисциплинах, а конькобежный центр станет одной из ключевых площадок подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.