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В Коломне установят системы наружного освещения в рамках проекта «Светлый город»

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить до конца года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Коломна по адресам: село Коробчеево (ул. Лесная, ул. Приокская, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Парковая), село Васильево.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городского округа Коломна.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.