В Коломне снесли заброшенное здание бывшего дома культуры

В городском округе Коломна, в селе Протасово в рамках масштабной работы по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных объектов на территории Подмосковья снесено здание бывшего дома культуры, которое находилось в аварийном состоянии и портило облик территории. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийное здание бывшего дома культуры — одноэтажное, кирпичное, общей площадью чуть более 500 квадратных метров располагалось в центральной части населенного пункта, в непосредственной близости от жилой застройки. Сооружение было заброшено и с течением времени пришло в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние. Основные элементы были частично разрушены, отсутствовали оконные и дверные проемы, повреждена кровля. Через портал „Добродел“ поступали обращения жителей о необходимости проведения работ по сносу аварийного полуразрушенное объекта и приведению в порядок прилегающей территории. В результате, сооружение было включено в перечень для ликвидации и демонтировано весной текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор утилизирован и вывезен», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 285 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 161 объект, что составляет 56% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности переселения людей в комфортное жилье из аварийных домов.

Кроме того, он отметил, что главам городских округов необходимо доходчиво объяснять жителям, как в регионе будет проводиться программа расселения аварийного жилфонда.