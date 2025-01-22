В Коломне прошло заседание обновленного состава Общественной палаты

В администрации городского округа Коломна состоялось первое заседание обновленного состава Общественной палаты. В новый состав Общественной палаты городского округа вошли 45 активистов из Коломны и Озер, при этом шесть членов предыдущего созыва сохранили свои места. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев пожелал участникам встречи плодотворной работы и сил для реализации намеченных планов.

«Уверен, все члены нашей общественной палаты — неравнодушные люди, которые стремятся сделать родной край лучше», — сказал Гречищев.

Участники заседания выбрали председателя общественной палаты, единогласно проголосовав за кандидатура Михаила Кострулева. В предыдущем составе палаты он руководил комиссией по строительству, благоустройству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству.

В этом году подмосковный институт взаимодействия граждан с органами государственной власти отметит четверть века с момента образования — в 2000 году в регионе была сформирована первая общественная палата. А сегодня такие органы работают в каждом муниципалитете Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.