В Коломне продолжается ремонт центра досуга и культуры «Непецино»

В структурном подразделении «Радуга» центра досуга и культуры «Непецино» в Коломне продолжается ремонт: полностью выполнены все демонтажные работы, залита стяжка пола, стены подготовлены под покраску, уложена плитка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день „Радуга“ объединяет более 400 участников различных клубных формирований. Это и творческие кружки, и спортивные секции, и клубы по интересам для всех возрастов. Однако существующие там условия уже не отвечают современным требованиям. Ремонт поможет решить эту проблему и создать новое и комфортное пространство для занятий и творчества», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

После завершения реконструкции жители увидят обновленные интерьеры сельского клуба: уютные световые кабинеты, удобные залы для репетиций и выступлений, просторные помещения для проведения массовых мероприятий. Особое внимание строители уделят доступности учреждения для маломобильных групп населения.

Сердцем клуба станет современный концертный зал, оснащенный новым световым и звуковым оборудованием. Кроме того, здесь появится просторное и светлое выставочное пространство. Здесь местные художники, фотографы и мастера декоративно-прикладного искусства смогут демонстрировать свои работы, делясь творчеством с односельчанами. Все работы планируют завершить до конца года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.