В Коломне продолжается благоустройство дворов

Благоустройство дворов продолжается в городском округе Коломна. На минувшей неделе работы были завершены еще на трех территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году в округе преобразят 18 придомовых территорий. На сегодняшний день уже завершен работы по семи адресам в Коломне и по трем — в Озерах.

Надо отметить, что программа благоустройства придомовых территорий предусматривает целый ряд задач. Подрядчики ремонтируют внутриквартальные проезды и тротуары, создают удобные парковки и новые зоны отдыха. Помимо этого, устанавливают дорожные знаки, скамейки и урны.

К благоустройству каждого двора в Коломне и Озерах подходят индивидуально. Перед началом работ проводят обсуждения с местными жителями, учитывают их предпочтения относительно количества парковочных мест и озеленения двора. Такой подход позволяет создавать комфортные и функциональные территории, удовлетворяющие потребности большинства жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.