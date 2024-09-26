В Коломне открылся новый интерактивный музей

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В Государственном социально-гуманитарном университете Коломны, который в этом году отмечает свое 85-летие, открылся обновленный музей истории вуза. «Сокровищница памяти» обрела новую прописку и до неузнаваемости преобразилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиции музея включают материалы, посвященные определенным историческим вехам развития вуза, начиная с 1939 года, а также людям: преподавателям, сотрудникам, студентам. Отдельное внимание — периоду Великой Отечественной войны. Здесь же, рядом с черно-белыми фотографиями лица современных героев: студентов-военнослужащих, погибших на СВО.

Новый музей истории коломенского вуза открыт для приема самых разнообразных экспонатов: свой вклад в формирование экспозиции могут внести все, кто когда-либо учился в этих стенах.

В Государственном социально-гуманитарном университете, который в этом году отмечает свое 85-летие, открылся обновленный музей истории вуза. «Сокровищница памяти» обрела новую прописку и до неузнаваемости преобразилась.

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