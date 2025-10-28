В Коломне обсудили будущее благоустройство Мемориального парка. Диалог проходил в формате соучаствующего проектирования, то есть совместно с жителями. Также на встречу пригласили депутатов, общественные организации, представителей КБМ и политехнического университета, членов молодежного парламента и общественной палаты округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это наша первая встреча по проектированию Мемориального парка. Мы понимаем, что объект очень сложный, это одно из самых значимых мест в городе. Задача этой встречи — узнать у жителей, на чем нам, проектировщикам, нужно сделать акцент и что учитывать при благоустройстве», — пояснила руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.

В ходе обсуждений жители выразили главное пожелание — сохранить мемориальный дух этого места. Здесь не должно быть игровых или развлекательных зон. Вместо этого стоит добавить больше информационных стендов и навигации, а также отреставрировать постамент Вечного огня.

Благоустроить пространство планируется к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.

Мемориальный парк расположен на территории бывшего Петропавловского кладбища и включает Аллею боевой славы, памятники Героям Советского Союза, монументы Матери погибшего солдата, артиллеристам и Вечный огонь.

Все предложения и замечания, собранные в ходе встречи, зафиксированы и будут использованы при дальнейшем создании окончательного проекта благоустройства Мемориального парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.