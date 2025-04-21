В Коломне обсудили благоустройство сквера на улице Пионерской

Жители Коломны провели встречу, посвященную развитию зеленого уголка, расположенного на Пионерской улице возле пересечения улиц Левшина и Савельича. За прошедшие шесть лет власти города обустроили свыше 20 общественных пространств, значительная доля которых была создана при содействии главы Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время обсуждений стало известно, что подписан договор с подрядчиком на создание проекта реконструкции сквера на Пионерской. Обязательными элементами обновленного пространства станут дорожки, система освещения и комплекс мер безопасности региона. Местным жителям предложили принять участие в формировании дизайна зоны входа, предложить идеи по созданию тематических площадок — от мест для отдыха и релаксации до развлекательных аттракционов и площадки для мероприятий.

«Также эта территория у нас имеет большое зеленосаждение, но их нужно привести в порядок, есть много аварийных деревьев. Проведем работы по дендрологии, чтобы в сквере навести порядок», — пояснил начальник управления градостроительной деятельности администрации Городского округа Коломна Алексей Резников.

История сквера на улице Левшина связана со старинной дворянской усадьбой, построенной еще до революции. Во времена Великой Отечественной войны деревянные строения приусадебного парка были утрачены. В послевоенные годы парк стал популярным местом досуга горожан — зимой там заливали просторный каток, а летом функционировала танцплощадка. Постепенно парк потерял свою привлекательность и пришел в запустение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.