В Коломне благоустроят карьер «Западный» и территорию за кинотеатром «Амигос»

В округе Коломна специалисты планируют благоустроить карьер «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству карьера «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос» в городском округе Коломна Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству карьера «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос» по адресу: Московская область, г. Озеры, территория в границах ул. Ленина — пр-д Лесной, территории карьера «Западный» вдоль ул. Луговая (2-я очередь)».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется установить покрытия, озеленение, наружное освещение, видеонаблюдение, систему оповещения, видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.