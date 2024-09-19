В Коломне 26 сентября состоится прием предпринимателей

сегодня в 12:44

Бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Коломна Денису Петровичу. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (916) 429-33-70.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 по адресу: Коломна, улица Октябрьской революции, дом 370.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.