В коломенском селе Амерево провели газ еще в один дом

В селе Амерево Коломенского округа газифицировали еще одно домовладение, сообщили в пресс-службе округа.

Просторный, светлый, уютный дом хозяин семьи отделывает сам. Теперь работы пойдут быстрее: заработали газовое отопление и газовая варочная панель.

«Живем в городе и, честно говоря, в квартире уже надоело. Делать там нечего, а тут смотрите, какой простор для детей. Да и я с удовольствием занимаюсь хозяйственными делами на участке. Ждем-не дождемся, когда наконец сюда переедем», — сказал глава семьи Александр.

О льготах на газификацию для многодетных семей коломенцы узнали из соцсетей. Меры дополнительной поддержки реально сократили затраты семьи на подключение газа.

Сегодня в Московской области льготами на социальную газификацию могут воспользоваться 17 категорий граждан. Среди них многодетные семьи, ветераны боевых действий, граждане, принимающие участие в СВО, или члены их семей, а также труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и другие граждане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.