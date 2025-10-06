В коломенских лесах проредят густые посадки

Она помогает сохранять и увеличивать защитные свойства леса, улучшать его водоохранные характеристики и повышать разнообразие растительности.

Для каждого лесного участка индивидуально разрабатывается план работ с учетом особенностей климата и почв. В этом году на территории возле Соснового Бора и Городца в Маливском лесничестве запланированы рубки ухода на площади около 39 гектаров. Больше половины этих работ — это прореживание молодых посадок. Это освободит место для нужных пород и улучшит рост оставшихся деревьев.

Ненужные стволы срезают кусторезами и бензопилами, оставляя свободное пространство для ценных пород. Порубочные остатки равномерно распределяют по земле, а высоту пней стараются держать не выше десяти сантиметров. В результате создаются оптимальные условия для роста здоровой древесины и формируется смесь разных пород деревьев.

«На данный момент рубки осветления выполнены на площади 3,5 гектара, рубки прочистки начали выполнять на участке лесных культур, площадью 14,3 гектара», — рассказал старший участковый лесничий Павел Макаров.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.