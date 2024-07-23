В колледже Подмосковья рассказали о подготовке сварщиков и операторов-наладчиков

В колледже «Подмосковье» по федеральной программе «Профессионалитет» проводится обучение по специальностям «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За 1 год и 10 месяцев студенты получают глубокие знания о различных методах, безопасности и технологиях, используемых в промышленности. Практика проводится на ведущих предприятиях, таких как «им. Лавочкина», «Энергомаш» и «Факел». Выпускники колледжа становятся высококвалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.

Сварочные работы применяются в различных отраслях, что позволяет сварщикам найти работу в различных секторах экономики, включая международные компании. Спрос на сварщиков остается стабильным и постоянно растет. Обновление и модернизация существующей инфраструктуры требуют постоянного ремонта и сварочных работ. Сварщик может начать с базовых навыков и постепенно развиваться до более сложных и высокооплачиваемых методов сварки.

Обучение и опыт позволяют сварщикам стать экспертами в своей области и переходить на руководящие должности. Профессиональный сварщик сочетает в себе искусство и точность, создавая уникальные изделия и внося вклад в архитектуру и дизайн.

Студенты, обучающиеся по профессии «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», считают свою профессию профессией будущего. Современные станки с ЧПУ требуют не только знания основ металлообработки, но и умения работать с программами управления, что делает эту профессию более сложной и востребованной.

Более подробную информацию о поступлении можно найти на сайте по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».