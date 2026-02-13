В колледже «Подмосковье» в Подмосковье прошли волейбольные турниры среди студентов

С 27 января по 13 февраля 2026 года в колледже «Подмосковье» в округах Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки прошли волейбольные турниры среди мужских и женских команд, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие 427 студентов колледжа «Подмосковье». Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Все матчи проходили при поддержке зрителей, которые активно болели за свои команды.

По итогам турниров определили победителей и призеров, которым вручили медали и почетные грамоты.

Результаты соревнований позволили сформировать сборные команды во всех корпусах колледжа. Эти команды представят учебное заведение на финальном турнире, который пройдет в начале апреля на площадке структурного подразделения № 1 в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.