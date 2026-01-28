В колледже «Подмосковье» провели акцию памяти «Блокадный хлеб»

В колледже «Подмосковье» 27 января состоялись уроки мужества, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Преподаватели рассказали студентам о подвиге жителей города, переживших голод, лишения и утрату близких, а также о вкладе детей и женщин, трудившихся наравне с мужчинами на заводах, и о защите Ленинграда советскими солдатами.

Студенты приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Каждый получил символический кусочек хлеба как напоминание о стойкости и мужестве людей, переживших блокаду. В завершение мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания под звук метронома.

В колледже подчеркнули, что такие акции сохраняют историческую память и выражают уважение к подвигу жителей и защитников Ленинграда.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.