В колледже «Подмосковье» педагоги обсудили профилактику эмоционального выгорания

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошло занятие по профилактике психоэмоционального выгорания педагогов на тему «Моя миссия в колледже». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время занятий педагоги изучили разные стороны профессиональной миссии учителя. Были затронуты важные вопросы: «Каким должен быть современный педагог?», «Что значит быть педагогом?», «Что отличает хорошего педагога?», «Каких качеств не должно быть у педагога?». Преподаватели обменялись мнениями о качествах, которые необходимы для эффективной работы в образовательной среде, а также о тех, которые могут стать препятствием на пути к успеху. Занятия также включали в себя практические упражнения, которые способствовали раскрытию тем, связанных с управлением стрессом и восстановлением внутреннего баланса.

В колледже отметили, занятия способствовали не только профессиональному развитию педагогов, но и формированию их личной ответственности за подготовку студентов к вызовам будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.