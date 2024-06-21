В колледже «Подмосковье» началась приемная кампания

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Колледж «Подмосковье» объявил о начале приемной кампании. Заявления на обучение уже принимаются через портал госуслуги и в приемной комиссии колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В текущем году предусмотрено 1175 бюджетных мест. За первый день работы комиссии было подано более 100 заявлений. Прием ведется по 53 направлениям подготовки, включая программы федерального проекта «Профессионалитет».

Специальности, по которым идет набор: Поварское и кондитерское дело; Сестринское дело; Туризм и гостеприимство; Информационные системы и программирование; Операционная деятельность в логистике; Сервис на транспорте (по видам транспорта); Технологии индустрии красоты; Сварщик; Графический дизайнер и оператор-наладчик металлообрабатывающих станков

Программа «Профессионалитет» направлена на практическое обучение в наиболее перспективных и востребованных отраслях. Работодатели активно участвуют в формировании образовательных программ, обеспечивая будущим специалистам оптимальные условия для профессионального роста.

Подробная информация о приемной кампании и специальностях доступна на официальном сайте колледжа по ссылке в в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.