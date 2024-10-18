В колледже Лобни пройдет день открытых дверей 19 октября

Лобненское отделение колледжа «Подмосковье» приглашает абитуриентов и их родителей посетить день открытых дверей. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе:

знакомство с колледжем, правилами приёма, условиями поступления, инновационными программами обучения, материально-технической базой;

профессиональные пробы;

общение со студентами, участие в мастер-классах;

встреча с руководством и представителями колледжа;

презентация профессий и специальностей;

встречи с работодателями и экспертами.

День открытых дверей состоится 19 октября с 11:00 до 14:00 в колледже «Подмосковье» по адресу: улица Первая, 3.

Более подробная информация размещена на сайте колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.