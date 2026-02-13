В колледже «Энергия» в Подмосковье прошел профориентационный день для школьников с ОВЗ

12 февраля в колледже «Энергия» в Реутове и Богородском округе состоялся Единый день открытых дверей «Калейдоскоп профессий» для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Энергия» в Реутове и Богородском округе прошли профориентационные мероприятия для школьников 6–11 классов с ОВЗ. В структурном подразделении Центра оборонно-промышленной подготовки в Реутове участники посетили мастер-классы по профессии «Повар», где познакомились с основами работы и попробовали приготовить песочное печенье. Также школьники узнали о профессии «Оператор электронно-вычислительной машины», научились работать с базами данных и защищать цифровую информацию. Итогом стал профквиз для закрепления знаний.

В Богородском округе преподаватели провели экскурсию по колледжу, рассказали об истории учебного заведения и организовали мастер-классы по управлению многоквартирным домом, электромонтажу и реставрации изделий из дерева. Студенты-волонтеры представили профессию оператора ЭВМ и провели интеллектуальную игру.

Педагог-психолог Евгения Смирнова отметила, что в колледже созданы равные возможности для всех учащихся, а инклюзия позволяет раскрыть таланты каждого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.