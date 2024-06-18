В колледже «Энергия» Подмосковья прошла последняя линейка в этом учебном году

Учебная неделя в подмосковном колледже «Энергия» началась с завершающей учебный год торжественной линейки, исполнения гимна и поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

После церемонии поднятия флага уже традиционно администрация колледжа рассказала студентам и педагогам о планах на учебную неделю.

На этой неделе план у студентов колледжа один: сдать экзамены и защитить дипломные работы.

Сессия продлится в колледже до 28 июня, а у некоторых групп второго и третьего курса — до 5 июля. После чего студенты отправятся на летний отдых.

После завершения официальной части линейки педагоги и кураторы пообщались со студентами о том, как снизить уровень стресса в период сессии, ведь именно в этот период они переживают особенно сильно, а это сказывается на здоровье. Заведующие подразделений ознакомили студентов с календарным учебным графиком и перечнем экзаменов летней сессии. Была предоставлена полная информация о Государственной итоговой аттестации, о прохождении производственной и преддипломной практики, о правилах выполнения и защиты ВКР.

Педагоги-психологи на всех площадках колледжа провели беседу с ребятами о мероприятиях, направленных на профилактику стресса в период сессии. Основная задача мероприятия — способствовать снижению стресса в экзаменационный период у студентов через осознание своего поведения и расширение поведенческого репертуара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.