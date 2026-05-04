В Клину высадят 84 тысячи цветов к 9 Мая

Подготовка к празднованию Дня Победы стартовала в городском округе Клин 4 мая с оформления мемориала на улице Гагарина. В Клину и Высоковске высадят около 84 тысяч цветов и украсят улицы сотнями флагов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Преображение округа началось с мемориала на улице Гагарина, где уже появились первые цветы. Всего в Клину и Высоковске высадят около 84 тысяч растений. Ландшафтные дизайнеры выбрали яркие и устойчивые виды: бегонию, гелихризум, цинерарию, гауру, гвоздику и калибрахоа. Цветочные композиции украсят памятные места и придадут им торжественный вид.

К празднику оформляют и городские улицы. На консолях разместили порядка 400 флагов России и символики Дня Победы. Более 300 флагов Российской Федерации, Московской области и копий Знамени Победы появятся на фасадах жилых домов. В Сквере Ямской, на Советской площади и других знаковых площадках устанавливают 11 крупных флаговых конструкций.

Работы координирует МАУ «Чистый город». К оформлению также подключились управляющие компании, предприятия торговли и сферы услуг, которые размещают флаги на своих зданиях.

«Каждый цветок, каждый флаг, каждая деталь оформления — это не просто украшение. Это наш общий знак уважения и благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость Родины. Это способ передать память о подвиге детям и внукам», — отметил глава городского округа Василий Власов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.