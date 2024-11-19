В Клину состоится мастер-класс по оказанию первой помощи 21 ноября

21 ноября пройдет мастер-класс по оказанию первой помощи. В молодежный центр «Стекольный» г. о. Клин приглашаются все желающие (12+). Участие бесплатное. Начало в 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Знания первой помощи — это не просто теоретические навыки, а практический инструмент, который может сделать вас настоящим спасителем в трудной ситуации. Важно помнить, что обучение должно проводиться квалифицированными специалистами, чтобы избежать ошибок и неправильных действий» — рассказала санинструктор Ольга Пушкина.

Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление, ожоги, потеря сознания — в этих и многих других ситуациях необходимы правильные и последовательные действия. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Главная цель при этом — сохранить пострадавшему жизнь до прибытия медработников.

Техника оказания первой помощи — очень важный жизненный навык. Знание основных приемов будет полезным для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.