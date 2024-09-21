В Клину проводят акцию «День в лесу»

сегодня в 06:12

В «Сестрорецком» и «Берёзовом» парках Клина прошла общеобластная экологическая акция «День в лесу». сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Активисты высадили сто кустов кизильника и спиреи, украсив новую аллею, ведущую от главного входа парка к Сестрорецкой набережной.

В Высоковске посадили по десять кустов сирени и жасмина и столько же молодых саженцев рябины.

На будущей неделе в Клину акция по высадке новых растений будет продолжена. Клинчанам предложат порядка 20 локаций по городу и на селе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.