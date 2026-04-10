В Клину провели пасхальный мастер-класс для семей бойцов СВО

Творческий мастер-класс для семей участников специальной военной операции прошел 9 апреля в центре «Защитники Отечества» на улице Мечникова в Клину. В мероприятии приняли участие более 30 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в формате традиционных для округа «теплых встреч». К нему присоединились дети и жены участников СВО, волонтеры и представители общественных организаций.

В преддверии Пасхи участники красили яйца и расписывали пряники. Секретами окрашивания поделились начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью клинского отделения «Волонтеры Подмосковья» Наталья Кривоносова, руководитель общественной организации «Дети войны» Ирина Степанова и супруга одного из военнослужащих.

Для оформления использовали масляные мелки, пищевые красители, рис и технику декупаж. Всего участники украсили около 200 яиц и 30 пряников, которые семьи забрали домой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.