В Клину прошла патриотическая акция «Блокадная ласточка» ко Дню снятия блокады Ленинграда

Мероприятие приурочили ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. В начале встречи участники вспоминали события блокадного Ленинграда, читали стихи Ольги Бергольц и отрывки из газет того времени.

Затем для гостей провели мастер-класс по созданию символической блокадной ласточки — знака надежды, который был популярен среди жителей Ленинграда в годы войны.

Учащаяся гимназии имени К. Д. Ушинского Мария К. отметила, что встреча помогла ей узнать больше о жизни людей в годы блокады и понять значимость их подвига.

Для очевидцев войны такие мероприятия становятся возможностью поделиться воспоминаниями, а для молодежи — шансом прикоснуться к истории через личные рассказы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.