В Клину прошел фестиваль профессий для почти тысячи старшеклассников

Фестиваль профессий «Путь навыков» собрал 1 декабря около 900 восьмиклассников и девятиклассников в Клинском округе. Мероприятие прошло в ФОКе «Триумф», сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

1 декабря в ФОКе «Триумф» в Клину прошел фестиваль профессий «Путь навыков». В нем приняли участие почти 900 восьмиклассников и девятиклассников городского округа. Мероприятие прошло по адресу: г. Клин, ул. Клинская, 44.

В разных зонах зала школьники пробовали себя в различных специальностях: делали кудри манекенам, создавали мультфильмы из пластилина, вырезали цветы из овощей. Представители колледжей и предприятий проводили консультации, рассказывали о требованиях к будущим студентам и давали практические рекомендации.

Специалисты организовали 20 мастер-классов по востребованным на рынке труда профессиям. Каждая группа учеников участвовала в пяти мастер-классах. Ребята могут обучаться этим специальностям в Клину или в соседних городах Подмосковья.

«Мне больше всего понравился мастер-класс по проведению и сборке отопления и труб. Думаю, что в будущем это пригодится, так как планирую связать работу именно с отоплением», — рассказал Андрей, ученик 9-го класса.

Фестиваль помогает школьникам познакомиться с разнообразием профессий и сделать первые шаги к будущей карьере, отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.