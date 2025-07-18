В Клину прокуратура направила в суд дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков

Клинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы городского округа Химки. Она обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) и по ч. 3 ст. 30, пп. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, злоумышленница в период с марта по апрель 2025 года совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрела наркотическое средство — метадон, которое разместила в тайниках на территории городского округа Клин в целях дальнейшего незаконного сбыта.

Кроме того, в апреле 2025 года сотрудниками правоохранительных органов при задержании у обвиняемой при себе были обнаружены и изъяты 6 свертков с наркотическим средством, которые она разложить по тайникам не успела.

Уголовное дело направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.

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