В Клину пройдет областной фестиваль English theatre

Областной фестиваль English theatre состоится 25 марта в Клину. На сцене выступят десять театральных коллективов — участников проекта «Активное долголетие» из разных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет 25 марта в 11:00 в МЦ «Стекольный» по адресу: Клин, ул. Литейная, 23а. Вход для зрителей свободный.

На сцене выступят десять театральных коллективов из Подмосковья. Участники представят постановки по мотивам литературных произведений и кинофильмов на английском языке.

Коллектив клинского отделения «Активного долголетия» покажет авторскую театральную версию фильма-эпохи, воспитавшего не одно поколение советских зрителей. Организаторы приглашают всех желающих поддержать артистов, насладиться оригинальными спектаклями и попрактиковать английский язык.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.