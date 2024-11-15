В Клину пройдет день бесплатной правовой помощи детям

20 ноября в России стартует Всероссийская акция «День правовой помощи детям».

По традиции в этот день оказывается бесплатная юридическая помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновителям, детям-инвалидам (их законным представителям).

В Клину 20 ноября адвокаты адвокатской палаты Московской области приглашают получить бесплатную правовую помощь на тему детско-родительских, семейных отношений. В течение дня будет работать несколько точек для консультаций:



* с 10-00 до 12.00: Семейный центр помощи семье и детям «Клинский» (г. Клин, ул. Мира, д. 3А)



* с 11.00 до 13.00: Клинская ЦБС (г. Клин, ул. Красная, д. 6)



* с 12.00 до 13.00: филиал МОКА (г. Клин, ул. Гагарина, д. 2/13)



* с 15.00 до 16.00: Адвокатский кабинет № 2731 (ул. Спортивная дом, 13).



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.