В Клину поисковый отряд «Подвиг» получил новое помещение

Глава городского округа Клин Алена Сокольская выделила поисковому отряду «Подвиг» новое помещение. Два просторных зала расположены в одном из самых оживленных микрорайонов, на улице Мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несколько лет назад один из старейших поисковых отрядов «Подвиг» лишился помещения. Здание, где базировались поисковики, признали аварийным. Общественники лишились возможности проводить обучение и выставлять свои находки времен Великой Отечественной войны.

Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Планы на то, как обустроить новые квадратные метры уже есть. В первом зале создадут новую экспозицию «Память земли», работа над которой продолжалась несколько лет. Во втором зале организуют выставки и учебное пространство для занятий с ребятами на военно-исторические темы.

«В планах после открытия клуба — провести набор в школу молодого поисковика, чтобы готовить свежие кадры для работы отрядов. У нас есть теперь где заниматься, где наглядно, на экспонатах выставки, например, можно знакомить ребят с работой поисковых отрядов. Есть вещи, которые словами не объяснить, надо не только рассказывать, но и показывать конкретные находки, например. И теперь такая возможность у нас будет», — пояснил руководитель отряда «Подвиг» Павел Пустырев.

Ремонт продвигается быстро. Его планируют завершить к 15 декабря, чтобы приурочить открытие музея ко дню освобождения Клина.

Поисковый отряд «Подвиг» был создан в Клину в 2000 году и занимается увековечением памяти воинов Великой Отечественной войны. Помимо работы в округе, отряд проводит экспедиции в других регионах России и участвует в международных проектах.

В этом году во время региональной вахты памяти, проходившей в Клину на Зубовском повороте, поисковики подняли останки 28 воинов. Вместе с клинчанами в вахте участвовали отряды из Екатеринбурга, с которыми «Подвиг» сотрудничает уже более 20 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.