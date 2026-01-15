В Клину откроют новый волонтерский центр для поддержки бойцов спецоперации

В городском округе Клин завершается ремонт нового волонтерского центра, где будут плести маскировочные сети и шить одежду для участников специальной военной операции. Открытие планируют через три недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину продолжается ремонт помещения для нового волонтерского центра. Здесь создадут условия для плетения маскировочных сетей, пошива одежды бойцам спецоперации и других добровольческих инициатив.

Начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью Наталья Кривоносова рассказала, что в центре обновляют полы, красят стены и устанавливают стеллажи, чтобы обеспечить комфортную работу для всех желающих помочь.

Ранее волонтеры работали в центре на Бородинском проезде, но из-за увеличения числа участников возникла необходимость в новом пространстве. Сейчас к плетению маскировочных сетей в округе подключены около трехсот человек, часть из которых трудится дома.

Открытие нового центра планируют через три недели. Присоединиться к ремонту могут все желающие, предварительно позвонив по номеру +7 (903) 550-04-45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.