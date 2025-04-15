В Клину назвали дату открытия мотосезона

Главной площадкой проведения по традиции станет парк Сестрорецкий в Клину. На большой парковке по адресу г. Клин, улица Мира, в районе дома 21 мотоциклисты округа соберутся 26 апреля в 11.00.

В это время здесь будет звучат музыка, работать яркая фотозона. Все желающие смогут полюбоваться на «железных коней».

В 13 часов мотоциклисты выстроятся в колонну вдоль улицы Мира и в сопровождении экипажей ДПС Клинского ОГИБДД отправятся в мотопробег по округу.

Мотопробег пройдет по маршруту: Клин — Слобода —Спас-Заулок —Шевляково—Ново-Щапово. После завершения мотопробега в 18.00 мотоциклистам округа предложат отпраздновать мероприятие в одном из ресторанов округа. Но только тем, кто приедет в развлекательное учреждение на такси или общественном транспорте. Как известно, мотоциклы и застолье с пенными напитками —вещи несовместимые. Напомним, в дату начала мотосезона всегда вносит корректировки погода.

В 2024 году сезон в Клину стартовал 20 апреля, а в 2023 году — 06 мая. В 2025 году Клинский мотосезон стартует одновременно с Московским, который тоже состоится 26 апреля. «Этот мотосезон особый. Он посвящен 80-летию Победы. Поэтому в День Победы, 9 мая 2025 года у нас состоится еще праздничный мотопробег. Он пройдет по воинским захоронениям округа, где мотоциклисты сделают памятные остановки, возложат цветы к памятникам героям Великой отечественной войны», — сообщил руководитель Клинского мотосообщества Станислав Нетребко.

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