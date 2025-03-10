В Клину многодетную семью поздравили с рождением шестого ребенка

Малышка Амелия появилась на свет в Клинском роддоме в международный женский день 8 Марта. Новорожденную и ее маму приехала поздравить глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже больше 10 лет у нас в округе есть традиция поздравлять с днем рождения малышей, родившихся в дни государственных и православных праздников. Мы вручаем новорожденным практичный подарок от нашей клинской швейной фабрики „Золотой Гусь“ — демисезонный костюм. Носите с удовольствием. Растите здоровыми и сильными», — сказала Алена Сокольская.

Малышка Амелия стала шестым ребенком в семье. Дома ее ждут два брата и три сестрички. Многодетная семья живет в Клину на улице Мира.

«Очень красивый, на берегу реки Сестры, удобный микрорайон. Дети ходят здесь в школу и садик. А рядом находится Ледовый дворец, куда мальчишки идут вечером на занятия боксом, а сестер отводят на танцевальный кружок. Старший сын хорошие результаты показывает в боксе и кикбоксинге, с такой защитой я за девчонок спокойна. Тимур готовится к поступлению в МЧС. А старшая дочь заканчивает 9 классов и пойдет в колледж с юридическим профилем, чтобы потом служить в полиции или стать нотариусом», — рассказала о планах детей многодетная мама Ольга Александровна.

Пять лет назад семья приехала в Подмосковье из Донецка и именно с Подмосковье связывает теперь свою дальнейшую жизнь и судьбу детей.

Глава округа Алена Сокольская пригласила семью на прием, чтобы содействовать в решении всех, возникающих вопросов, в том числе в части улучшения жилищных условий.

С начала марта в Клинском роддоме, являющемся перинатальным центром 2-го уровня, родилось уже 27 детей.

Клинский роддом с удовольствием выбирают мамы из северо-западного Подмосковья и Конаковского района Тверской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.