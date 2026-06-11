В Клину лагерь «Горизонт» откроет первую смену 16 июня

Первая летняя смена в палаточном лагере «Горизонт» стартует 16 июня в Клину и продлится до 22 июня. Сезон откроют под девизом «Будущее начинается с нас», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский палаточный лагерь «Горизонт» завершает подготовку к летнему сезону. Этим летом для школьников подготовили семь авторских образовательных программ и семь тематических смен, среди которых «Будущее начинается с нас», «Мы разные — мы вместе», «Горизонт талантов», «Творческий марафон» и другие.

«В этом году на территории лагеря будут работать новые кружки. Например, рукоделие. Развить танцевальные навыки поможет хореограф. Так что у ребят точно не будет времени для скуки. График плотный, но интересный и развивающий», — рассказала заместитель директора МАУ «Оздоровительный центр Горизонт» Валерия Обозная.

Сейчас в лагере завершают последние приготовления и формируют развлекательную и спортивную программы. Для детей организуют занятия с опытными вожатыми, спортивные соревнования, посещение веревочного парка и круглогодичной тюбинговой трассы, а также игры в волейбол и футбол.

Палаточный лагерь «Горизонт» работает с 2019 года. За это время в период школьных каникул здесь отдохнули более семи тысяч детей. В 2023 году лагерь вошел в десятку победителей Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России» и был признан одним из лучших в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.