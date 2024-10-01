В Клину капитально отремонтируют стадион «Строитель»

В Клину на улице Чайковского будет проведен капитальный ремонт стадиона «Строитель». Подрядчик будет выбран 22 октября, а все работы должны быть завершены до конца 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонт проводится в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы. Общая площадь спортивного ядра, включая футбольное поле и беговые дорожки, составляет 14,6 тысячи квадратных метров. Стадион был построен в 1964 году и вмещает 1,5 тысячи зрителей. Площадки для волейбола и тенниса были возведены в 1956 году, а открытая площадка для настольного тенниса появилась в 2002 году.

Стоит отметить, что три года назад на стадионе были установлены новые прожекторы, а в начале 2024 года была обновлена входная группа.

В рамках капитального ремонта планируется заменить покрытие футбольного поля, восстановить беговые дорожки и места приземления для прыжков в длину, высоту и с шестом. Кроме того, специалисты обновят трибуны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.