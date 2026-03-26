В Клинском округе провели учебную эвакуацию в гимназии

Тренировочную эвакуацию при пожаре провели 25 марта в гимназии имени Владимира Танеева в Клинском округе Подмосковья. В учениях участвовали 257 школьников и 15 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учения прошли по поручению губернатора Московской области. О предстоящей эвакуации заранее знало только руководство гимназии, для педагогов и учеников сигнал стал неожиданным. Тренировка была максимально приближена к реальной ситуации.

«Есть тренировки, о которых известно за несколько дней, а есть, которые проходят в режиме неожиданности. О проведении эвакуации знало только руководство гимназии. Учителя не были готовы, школьники развлекались на перемене. То есть ситуация была приближена к реальности», — рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Клин Дмитрий Лобынцев.

Во время урока заместитель директора по безопасности включил звуковой извещатель и передал сообщение об учебной эвакуации. Педагоги организованно вывели классы на улицу, детей обеспечили респираторами и медицинскими масками для защиты от условного дыма. На школьном дворе провели построение и проверили численность участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.