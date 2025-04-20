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В Китае впервые в мире запустили интернет 10G

Китайские компании Huawei и China Unicom запустили первую широкополосную сеть нового поколения 10G в районе Сюнъань, расположенном в провинции Хэбэй, сообщает «Газета.ru» .

«Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — пишет издание Mydrivers.

В статье отметили, что модернизация оптоволоконной сети позволила значительно увеличить пропускную способность. Скорость загрузки достигла 9340,22 Мбит/с, а отправки — 6311,59 Мбит/с.

Из материала следует, что в результате проведенной модернизации удалось значительно уменьшить задержку в сети до уровня, измеряемого в миллисекундах.

Ранее газета The New York Times сообщала, что американские власти рассматривают возможность полного запрета нейросетей китайской компании DeepSeek для граждан США.