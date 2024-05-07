В Китае «социальная» невеста оказалась «генетическим» мужчиной

сегодня в 23:14

Китайская невеста после исследований оказалось мужчиной, но принимает лечение, чтобы снова стать женщиной, о необычной истории пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

27-летняя Ли Юань в детстве страдала от задержки полового развития, но к врачу обратилась перед свадьбой.

Выяснилось, что у нее есть мужские половые хромосомы, которые вырабатывало яичко в брюшной полости.

Медики определили диагноз — врожденная гиперплазия коры надпочечников. При этой особенности невозможно определить пол по внешнему виду.

«Социально Ли Юань женского пола. Но хромосомно — мужского», — объясняет врач Дуань Цзе.

Ли Юань избавилась от всего, по ее мнению, лишнего и намерена пройти долгий курс гормональной терапии.

О будущем свадьбы в статье ничего не сообщается.