В Китае палеонтологи нашли окаменелости птицы возрастом 150 млн лет

В китайской провинции Фуцзянь палеонтологами были обнаружены окаменелости, принадлежавшие птице, которая обитала на Земле примерно 150 млн лет назад, сообщает Сноб .

Останки принадлежат представителю вида, получившего название Baminornis zhenghensis, и могут стать поводом для пересмотра эволюции птиц на планете.

Специалисты Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Геологической службы Фуцзяни отметили, что короткохвостые птицы могли возникнуть примерно на 20 млн лет раньше, чем предполагалось ранее.

По мнению палеонтологов, Baminornis zhenghensis имел короткий хвост и массу около 140–300 граммов, что сравнимо с весом голубя. В отличие от археоптерикса из Юрского периода с длинным и тонким хвостом хищного динозавра, Baminornis zhenghensis уже имел хвост, характерный для современных птиц.

Исследователи добавили, что открытие предоставляет новые сведения о процессе эволюции, связывающем динозавров-тероподов и современных пернатых. Самые ранние из известных птиц с короткими хвостами существовали примерно на 20 млн лет позже, чем Baminornis zhenghensis.

Ранее житель Нью-Йорка нашел челюсти мастодонта на заднем дворе дома. В текущем году находку планируют разместить в музее штата.