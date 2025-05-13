В Китае обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей

Черноголовый капуцин по имени Дачжуан из китайского парка дикой природы Хэфэй стал звездой социальных сетей благодаря необычной внешности, сообщает местное издание China Daily .

В переводе имя новой звезды китайского интернета означает «большой» или «сильный». Обезьяна проживает в зоопарке уже 10 лет.

По словам руководства парка дикой природы, самец черноголового капуцина обрел популярность в мае благодаря одному из посетителей, который заметил необычную обезьяну с «лицом квадратной формы, похожим на человеческое», и разместил видео с животным в Douyin (доступный в Китае аналог TikTok). Некоторые пользователи Сети назвали капуцина уродливым одновременно милым.

Как отметила, Эксперт по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ, среди этих представителей отряда приматов квадратные лица и крупные фигуры считаются эталоном привлекательности. Дачжуан — застенчивый и нежный капуцин. Обезьяна прячется на высокой жердочке при приближении незнакомцев.

Кроме того, у Дачжуана есть спутница. В 2024 году в парк Хэфэй доставили самку капуцина Сяомэй («маленькая красавица») из зоопарка Уси, расположенного в провинции Цзянсу. В апреле она родила детеныша от Дачжуана. Его назвали Сяошуай, что означает «маленький красавец».

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах директору зоопарка удалось 16 раз пережить укус ядовитой змеи. Американец работает над антидотом от яда мамбы Джеймсона.