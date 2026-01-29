В Кирове сотрудники ритуальной службы обокрали умершего

Трагический инцидент произошел в одном из жилых домов Кирова. 45-летний Денис О., почувствовав себя плохо с сердцем в магазине, отказался от госпитализации и скончался спустя 12 минут после ухода медиков, не дойдя до своей квартиры. Тело обнаружили соседи, которые вызвали скорую и ритуальную службу, сообщает Baza .

Во время транспортировки тела сотрудники службы, решив, что деньги «на том свете не понадобятся», обыскали карманы умершего и похитили 6 тысяч рублей. Весь процесс был зафиксирован скрытой камерой наблюдения.

Родственники погибшего, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Личность одного из ритуальщиков уже установлена, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Расследование продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.