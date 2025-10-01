В Киргизии предложили вернуть смертную казнь за убийство несовершеннолетних

В Киргизии рассматривают инициативу о восстановлении смертной казни за жестокие убийства и сексуальные преступления против несовершеннолетних на фоне роста подобных преступлений, сообщает «Царьград» .

Власти Киргизии обсуждают возможность вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против несовершеннолетних. Соответствующее предложение опубликовано на государственном портале для общественного обсуждения.

Инициатива предусматривает применение высшей меры наказания за жестокие убийства детей, а также за изнасилование и другие сексуальные преступления против несовершеннолетних. При этом смертная казнь не будет распространяться на женщин и лиц младше 18 лет.

Поводом для обсуждения стали участившиеся случаи насилия над детьми, в том числе недавнее изнасилование и убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, вызвавшее широкий общественный резонанс. Авторы инициативы считают, что ужесточение наказания поможет повысить безопасность и укрепить принцип неотвратимости наказания.

В 2022 году депутаты парламента Киргизии уже предлагали ввести смертную казнь за сексуальное насилие над детьми, однако тогда правительство не поддержало эту меру, назвав ее импульсивной.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.