сегодня в 04:38

В Киеве за год переименовали более 50 улиц и площадей

Киев с сентября 2024 года переименовал более 50 улиц и площадей из-за их связи с русским прошлым, сообщает РИА Новости .

Жертвами дерусификации становятся ученые, писатели и деятели культуры.

В частности, с карты Киева за этот период исчезли улицы Пушкина, Тургенева, Брюсова, Станиславского, Есенина, Блока, Чаадаева, Боткина, Пржевальского, переулок Достоевского.

При этом, по словам профессора РАНХиГС Геннадия Слышкина, предпочтение отдается тем деятелям, которые придерживались националистических взглядов и которых можно объявить борцами с ненавистной Россией.

Ранее сообщалось, что Украина собирается переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых якобы связаны с Россией. Всего власти хотят изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел.