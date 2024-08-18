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В Киеве с 2014 года переименовали более 500 улиц из-за их «русских названий»

За 10 лет Украина переименовала 555 улиц, которые связаны с русским и советским прошлым Киева, сообщили эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС, пишет РИА Новости .

Эксперты проанализировали 555 переименований, которые произошло в этот период и выяснили, что большая часть изменений приходится на 2022–2024 годы.

Первое изменение коснулось Красной площади, ее переименовали в Контрактовую площадь в 1990-х годах.

В Киеве было переименовано 16 станций метро. Например, станцию «Дзержинская» переименовали в «Лыбедьскую».

В результате исследования подтвердился тезис о существовании двух тенденций украинской политики — это декоммунизация (337 единиц, 61%) и дерусификация (216 единиц, 39%).

Ранее сообщалось, что Украина собирается переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых якобы связаны с Россией. Всего власти хотят изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел.