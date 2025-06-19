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В Киеве прошел самый масштабный протест с начала СВО

В центре Киева прошел самый масштабный митинг с начала СВО. Около 1 тыс. человек выразили свое недовольство действиями Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА), сообщает украинское издание «Инсайдер» .

Протестующие собрались у входа в Дом профсоюзов в центре украинской столицы. Подступы к зданию перекрыты сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы воюем на фронте — а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!» — скандировали демонстранты.

Ранее мобилизованные устроили массовый бунт в здании Территориального центра комплектования (аналог российских военкоматов) в Киеве. Мужчины, которые военкомы отлавливали на улицах, заявляли, что не хотят воевать.