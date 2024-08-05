В Киеве прогремели взрывы

В Киеве раздались взрывы, пишет « Лента.ру » со ссылкой на украинские СМИ.

Информация о первом взрыве поступила в одиннадцать часов вечера. Спустя семь минут появились данные еще об одном взрыве.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти регионах Украины, пишет RT со ссылкой на онлайн-карту украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

Ранее политолог рассказал, что главная из проблем, с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16, — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения.